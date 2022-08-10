Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударами Украины по Запорожской АЭС

В связи с атаками Украины на Запорожскую АЭС Россия запросила заседание Совета безопасности ООН на 11 августа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в международной организации.

«Россия запросила заседание Совбеза ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», — сообщил собеседник агентства.

Другой источник уточнил, что в качестве докладчика Москва запросила гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС могут привести к катастрофе мирового масштаба, предупредили в Минобороны России. В ООН признали обстрелы атомной электростанции актом самоубийства со стороны Украины, но ВСУ продолжают атаки, несмотря на возможные последствия, которые затронут всю Европу.

МАГАТЭ готовит визит инспекторов организации на Запорожскую АЭС, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оказывает всяческую поддержку организации. Власти Запорожской области готовы предоставить инспекторам доступ на АЭС.