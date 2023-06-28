Спецоперация 28 июня 2023, 14:05 Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре – Песков Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения, что якобы после удара России по Краматорску на Украине погибли мирные люди. Официальный представитель Кремля напомнил, что гражданская инфраструктура никогда не была целью для ВС РФ. Об этом написало РИА «Новости».

«Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», — подчеркнул Песков.

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При этом Вооруженные силы Украины постоянно обстреливают российские территории, где находятся мирные жители. Ранее украинские боевики выпустили по Валуйкам под Белгородом 40 артиллерийских снарядов за сутки. Пострадали восемь человек. До этого ВСУ атаковали стоянку тракторов крупного с/х предприятия в Курской области.

Президент России Владимир Путин назвал бессмысленными с военной точки зрения удары ВСУ по жилым кварталам.