Происшествия 23 июня 2023, 10:40 ВСУ атаковали стоянку тракторов крупного с/х предприятия в Курской области Mash: ВСУ обстреляли из минометов стоянку тракторов крупного предприятия в Курской области Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Стоянка тракторов крупного сельскохозяйственного предприятия в селе Елизаветовка Глушковского района Курской области оказалась под огнем ВСУ, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, украинские военные вели обстрел из минометов.

Mash уточнил, что ВСУ выпустили по тракторной бригаде предприятия в общей сложности четыре минометных снаряда калибром 122 миллиметра.

Реклама

Все машины на стоянке остались целы, незначительные повреждения зафиксировали только на складе зернотока. Среди мирных жителей травмы никто не получил, добавил источник Telegram-канала.

Губернатор Курской области Роман Старовойт не подтверждал информацию об обстреле стоянки тракторов. Накануне, 22 июня, он сообщал о работе систем ПВО, сбивших несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Курском. Тогда глава региона призвал местных жителей в случае обнаружения обломков БПЛА не прикасаться к ним и обращаться в оперативные службы.