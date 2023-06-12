Спецоперация 12 июня 2023, 16:54 «Ради чего?» Путин назвал бессмысленными удары ВСУ по жилым кварталам Президент Путин назвал удары ВСУ по жилым кварталам бессмысленными Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин отреагировал на действия украинских националистов, бьющим по жилым кварталам. Глава государства заявил, что не понимает, для чего противник это делает — военного смысла в этом нет, написали «Известия».

«Ради чего? Зачем? В чем смысл? [Бьют] явно по гуманитарным объектам. Какой смысл в этом? Военного смысла нет никакого», — возмутился Путин.

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Украинские боевики в День России обстреляли Донецк в районе железнодорожного вокзала, погибла 20-летняя женщина, ранило двухлетнего ребенка. Снаряд упал недалеко от железнодорожного вокзала. В Куйбышевском и Киевском районах повреждены строения, сообщал в своем Telegram-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

В Белгородской области 12 июня под минометный обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Украинские боевики также выпустили несколько снарядов по селу Вязовое Краснояружского района. Об этом рассказывал губернатор региона Вячеслав Гладков. Власти продолжают оказывать системную помощь жителям.