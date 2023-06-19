Происшествия 19 июня 2023, 11:03 ВСУ выпустили по городу Валуйки под Белгородом 40 артиллерийских снарядов за сутки Гладков: по Валуйкам под Белгородом ВСУ выпустили 40 артиллерийских снарядов за сутки РИА «Новости»

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За сутки ВСУ многократно обстреливали Валуйский городской округ Белгородской области. В частности, в городе Валуйки восемь человек пострадали из-за атак. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По городу Валуйки за минувшие сутки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов „Града“. Пострадали восемь человек», — сказано в сообщении губернатора.

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Врачи диагностировали у ребенка перелом ключицы, у двух женщин — осколочные ранения, еще у одной — контузию, у мужчины зафиксировали черепно-мозговую травму. Их доставили в Центральную районную больницу.

Самостоятельно за медицинской помощью обратились двое мужчин и женщина — у двух из них ранения осколками, у третьего человека — контузия. Также в пяти многоквартирных домах и четырех частных оказались выбиты окна, пострадали фасады. Кроме того, повреждения получили три машины.

Противник обстрелял село Вериговка из ствольной артиллерии, там зафиксировали три прилета, обошлось без пострадавших. Также ВСУ сбросили с беспилотников три взрывных устройства на село Новопетровка, три транспортных средства получили повреждения.