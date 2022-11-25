Спецоперация 25 ноября 2022, 19:12 Россия делает правое дело, защищая Донбасс — Путин Путин: Россия делает правое дело, защищая мирных жителей в Донбассе РИА «Новости»

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Россия ощущает, что делает правое дело, защищая мирных жителей на территории Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих в Ново-Огареве.

«Мы <…> делаем правое дело, защищая тех наших людей, которые сейчас проживают на территориях, вошедших в состав Российской Федерации», — отметил глава государства.

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Он признал, что Россия должна была воссоединиться с Донбассом раньше. Тогда можно было избежать такого количества жертв среди мирного населения, предположил президент.

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По его словам, Россия искренне ждала выполнения Минских соглашений и желала договориться с киевскими властями, чтобы территории ДНР и ЛНР снова вошли в состав Украины. Однако не знали, как к этому относятся жители Донецкой и Луганской народных республик.

Во время встречи Путин пояснил, что Россия сражается не с самими украинцами, а теми, кто использует их как пушечное мясо. Также глава государства добавил, что принимавшие участие в боевых действиях с 2014 года ополченцы Донбасса получат некоторые военные льготы.