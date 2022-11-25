Спецоперация 25 ноября 2022, 18:25 Россия сражается с теми, кто использует украинцев как пушечное мясо — Путин Путин: Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто считает их пушечным мясом РИА «Новости»

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Россия сражается не с украинцами, а теми, кто использует их как пушечное мясо, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО. Глава государства подчеркнул, что страна делает правое дело, защищая жителей Донбасса.

Президент обратил внимание на низкую моральную атмосферу в рядах ВСУ. Украинских военнослужащих расстреливают их сослуживцы перед строем, если те покидают позиции. Это, по словам Путина, подтверждает, что Россия имеет дело с неонацистским режимом.

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«Нам приходится иметь дело, воевать не с ними, с теми, кто им все поставляет и платит, использует как пушечное мясо, на самом деле. Там с потерями не считаются. Тех, кто ведет себя неправильно, как они считают, расстреливают перед строем», — подчеркнул Путин.

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Глава государства отметил, что российские военнослужащие, которые участвуют в спецоперации, очень достойно выполняют свой долг. Президент добавил, что иногда напрямую общается с военными по телефону.

«Они не ожидали этих звонков от меня, тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда», — заключил он.