Власть 25 ноября 2022, 18:07 Путин заявил, что Россия должна была раньше воссоединиться с Донбассом Путин: Россия должна была воссоединиться с Донбассом раньше

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Воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих.

Он отметил, что в 2014 году власти страны надеялись договориться, что территории Донбасса в рамках Минских соглашений смогут воссоединиться с Украиной. Путин пояснил, что Россия искренне к этому шла, однако не до конца чувствовала настроения мирных жителей в ДНР и ЛНР: невозможно было понять окончательно, что там происходит.

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«Теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших под обстрелами детей», — признался он.

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Президент также заявил, что участвующие в спецоперации российские военные не делят себя на отдельные национальные касты. Путин заверил, что они понимают друг друга, помогают и поддерживают своих сослуживцев. Он добавил, что Россия представляет уникальную цивилизацию, где люди научились уважать традиции других жителей.