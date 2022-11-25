Важное 25 ноября 2022, 18:27 Ополченцы Донбасса получат часть военных льгот Президент Путин пообещал проработать вопрос о военных льготах для ополченцев Донбасса РИА «Новости»

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Принимавшие участие в боевых действиях с 2014 года ополченцы Донбасса смогут получить ряд военных льгот. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников специальной военной операции.

Президент напомнил, что сейчас действует закон, по которому все российские льготы распространяются на жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области.

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«Можно ли это распространить, что называется, задним числом начиная с 2014 года? Вы знаете, где один или два юриста, там три или четыре мнения. Но мы поработаем над этим и какую-то систему льготирования сделаем», — заявил Путин.

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Он добавил, что перед встречей обсудил вопрос с министром обороны Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой, отвечающей за социальную политику.

«Я уже с ними проговорил в общих чертах, но теперь записал, и мы поработаем над этим», — добавил президент.

Путин отметил, что Донбасс должен был войти в состав России раньше. Но в 2014 году еще оставалась надежда, что Украина начнет выполнять Минские соглашения. Россия искренне шла навстречу властям Киева и не до конца понимала истинных настроений жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Российский лидер отметил, что если бы воссоединение произошло раньше, то потерь среди мирного населения можно было избежать.