Спецоперация 23 ноября 2022, 07:38 «Росэнергоатом» счел самыми интенсивными обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ 19–20 ноября Советник «Росэнергоатома» Карчаа назвал обстрелы ЗАЭС 19–20 ноября самыми интенсивными РИА «Новости»

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Запорожская АЭС 19–20 ноября попала под самые интенсивные за все время обстрелы со стороны ВСУ. Об этом сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа ТАСС.

По его словам, только 19 ноября в течение 25 минут украинские боевики выпустили 12 боеприпасов по станции.

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«В субботу и в воскресенье были самые интенсивные обстрелы. По 12 „прилетов“ никогда не было. Раньше запускали по пять-шесть снарядов», — отметил он.

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Во вторник, 22 ноября, Украине указали на необходимость отвести тяжелые вооружения от Запорожской АЭС. Это заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее «Росэнергоатом» предупредил о риске ядерной катастрофы из-за атак ВСУ по Запорожской АЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию на Запорожской АЭС близкой к техногенной катастрофе.