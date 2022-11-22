Власть 22 ноября 2022, 14:42 Украине указали на необходимость отвести тяжелые вооружения от Запорожской АЭС Представитель Кремля Песков: Украину нужно убедить отвести вооружение от ЗАЭС РИА «Новости»

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Необходимо требовать от Украины отвода тяжелых вооружений от территории вокруг Запорожской АЭС. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он подчеркнул, что угрозу станции представляют только те силы, которые ее обстреливают. Речь идет о ВСУ.

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«Вот что нужно требовать от Украины — отводить тяжелое вооружение, прекратить обстрелы, прекратить подвергать опасности Европейский континент», — сказал Песков.

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По его словам, Россия очень озабочена ситуацией вокруг атомной электростанции. Российская сторона надеется, что МАГАТЭ и весь мир использует свое влияния для прекращения огня. Представитель Кремля напомнил, что ВСУ своими действиями создают экологическую и ядерную угрозы.

Украинские силы 19 октября атаковали Запорожскую АЭС, нанеся по станции 12 ударов. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа высказал мнение, что обстрелы ЗАЭС могут провести к ядерной катастрофе.