Экология 21 ноября 2022, 21:50 «Росэнергоатом» предупредил о риске ядерной катастрофы из-за атак ВСУ по Запорожской АЭС «Росэнергоатом»: атаки ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе РИА «Новости»

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Обстрелы Запорожской АЭС повышают риск реальной ядерной катастрофы. Об этом в эфире Первого канала заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Ядерный реактор в работе, его электропитание посредством артиллерийских ударов прекращается, обрывают линии электропередач. Дизель-генерация тоже повреждена», — отметил он.

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Карчаа задался вопросом, как именно расхолаживать двигатель. Если этого не сделать, вероятен перегрев реактора, «и дальше уже катастрофа».

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В качестве примера он привел украинские удары по квадрату сухого хранилища ядерных отходов в минувшие выходные.

«Весь вопрос только в масштабах. Но какая разница, какие масштабы — это будет катастрофа», — заключил советник гендиректора «Росэнергоатома».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ситуация на Запорожской АЭС из-за обстрелов Вооруженных сил Украины могла спровоцировать техногенную катастрофу.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС, которую регулярно обстреливают ВСУ. По его словам, власти Киева не исключают «небольшой ядерный инцидент», сообщило РИА ФАН.