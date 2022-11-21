21 ноября 2022, 20:18
Захарова назвала ситуацию на Запорожской АЭС близкой к техногенной катастрофе
Захарова предупредила о риске техногенной катастрофы на ЗАЭС из-за атак ВСУ
Ситуация на Запорожской АЭС из-за обстрелов Вооруженных сил Украины могла спровоцировать техногенную катастрофу. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в комментарии по поводу ситуации на Запорожской АЭС. Его опубликовала пресс-служба ведомства.
«Атаки, в частности, были вечером 19 ноября, когда по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155-миллиметрового калибра. Они были продолжены и на следующий день, 20 ноября, когда артобстрелам подверглись в том числе площадки, где хранятся радиоактивные отходы», — отметила она.
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Захарова указала, что существенных повреждений на Запорожской АЭС удалось избежать и радиационного выброса не произошло.
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«Но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа», — предупредила представитель МИД.
МИД России попросило у Международного агентства по атомной энергии назвать причастных к обстрелу Запорожской АЭС страны, которые являются членами агентства, чтобы они знали, «кто стоит за нападениями». По словам Захаровой, «иначе Киев не остановить».
ВСУ
МИД РФ
Запорожская АЭС
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