Власть 21 ноября 2022, 20:18 Захарова назвала ситуацию на Запорожской АЭС близкой к техногенной катастрофе Захарова предупредила о риске техногенной катастрофы на ЗАЭС из-за атак ВСУ РИА «Новости»

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Ситуация на Запорожской АЭС из-за обстрелов Вооруженных сил Украины могла спровоцировать техногенную катастрофу. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в комментарии по поводу ситуации на Запорожской АЭС. Его опубликовала пресс-служба ведомства.

«Атаки, в частности, были вечером 19 ноября, когда по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155-миллиметрового калибра. Они были продолжены и на следующий день, 20 ноября, когда артобстрелам подверглись в том числе площадки, где хранятся радиоактивные отходы», — отметила она.

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Захарова указала, что существенных повреждений на Запорожской АЭС удалось избежать и радиационного выброса не произошло.

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«Но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа», — предупредила представитель МИД.

МИД России попросило у Международного агентства по атомной энергии назвать причастных к обстрелу Запорожской АЭС страны, которые являются членами агентства, чтобы они знали, «кто стоит за нападениями». По словам Захаровой, «иначе Киев не остановить».