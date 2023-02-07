07 февраля 2023, 09:34
Рогов заявил о стабилизации линии боевого соприкосновения в Запорожской области
Рогов: линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась
Российские войска закрепились в Запорожской области и успешно ведут бои против Вооруженных сил Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
«Линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась. Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идет их усиление», — заявил он.
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Ранее стало известно, что российские оборонные предприятия увеличили производство высокоточных управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь», способных поразить как одиночные, так и движущиеся цели. Речь идет об американских танках Abrams и немецких Leopard.
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Между тем ВСУ уличили в применении химоружия на Соледарском и Угледарском направлениях. Об этом накануне сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По мнению политолога, специалиста по межнациональным конфликтам Евгения Михайлова, Россия должна жестко ответить на подобные атаки со стороны противника.
ВСУ
Украина
Армия
Соледар
Артемовск
Запорожская область
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