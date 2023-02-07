Спецоперация 07 февраля 2023, 09:34 Рогов заявил о стабилизации линии боевого соприкосновения в Запорожской области Рогов: линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась РИА «Новости»

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Российские войска закрепились в Запорожской области и успешно ведут бои против Вооруженных сил Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«Линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась. Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идет их усиление», — заявил он.

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Ранее стало известно, что российские оборонные предприятия увеличили производство высокоточных управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь», способных поразить как одиночные, так и движущиеся цели. Речь идет об американских танках Abrams и немецких Leopard.

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Между тем ВСУ уличили в применении химоружия на Соледарском и Угледарском направлениях. Об этом накануне сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По мнению политолога, специалиста по межнациональным конфликтам Евгения Михайлова, Россия должна жестко ответить на подобные атаки со стороны противника.