Спецоперация 07 февраля 2023, 05:12 Россия увеличила выпуск снарядов для уничтожения танков НАТО — СМИ РИА «Новости»: в России увеличили выпуск высокоточных управляемых снарядов «Краснополь» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Для нужд спецоперации в России в несколько раз увеличили производство высокоточных управляемых снарядов «Краснополь», которые предназначены для борьбы против танков Abrams и Leopard. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов „Краснополь“ калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц», — заявил собеседник агентства.

Реклама

В 2023 году темпы выпуска снарядов «Краснополь» еще возрастут, отметил источник. Высокоточные снаряды предназначены для поражения одиночных целей, в том числе подвижных. Практика показала их высокую эффективность в уничтожении танков НАТО, отметил собеседник.

Реклама

Дальность стрельбы снарядами «Краснополь» составляет до 25 метров, отклонение от линии прицеливания не более двух метров. Российские военные в рамках СВО применяют разведывательно-огневой контур — гаубицу и беспилотник с лазерным дальномером-целеуказателем, который «метит» цели.

Германия может поставить на Украину не менее 160 основных боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов. Большая часть танков находится в неудовлетворительном состоянии, перед отправкой их будут ремонтировать.