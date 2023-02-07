07 февраля 2023, 05:12
Россия увеличила выпуск снарядов для уничтожения танков НАТО — СМИ
РИА «Новости»: в России увеличили выпуск высокоточных управляемых снарядов «Краснополь»
Для нужд спецоперации в России в несколько раз увеличили производство высокоточных управляемых снарядов «Краснополь», которые предназначены для борьбы против танков Abrams и Leopard. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов „Краснополь“ калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц», — заявил собеседник агентства.
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В 2023 году темпы выпуска снарядов «Краснополь» еще возрастут, отметил источник. Высокоточные снаряды предназначены для поражения одиночных целей, в том числе подвижных. Практика показала их высокую эффективность в уничтожении танков НАТО, отметил собеседник.
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Дальность стрельбы снарядами «Краснополь» составляет до 25 метров, отклонение от линии прицеливания не более двух метров. Российские военные в рамках СВО применяют разведывательно-огневой контур — гаубицу и беспилотник с лазерным дальномером-целеуказателем, который «метит» цели.
Германия может поставить на Украину не менее 160 основных боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов. Большая часть танков находится в неудовлетворительном состоянии, перед отправкой их будут ремонтировать.
Россия
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