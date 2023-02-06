Спецоперация 06 февраля 2023, 13:20 Пушилин уличил ВСУ в сбрасывании химоружия под Артемовском и Угледаром Врио главы ДНР Пушилин заявил о химических атаках ВСУ под Артемовском и Угледаром РИА «Новости»

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие под Артемовском и Угледаре. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 24».

«По сообщениям наших подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, не только на Артемовском, но и на Угледарском направлении есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих», — сказал он.

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Он уточнил, что химическое оружие сбрасывают с беспилотников. По словам Пушилина, он уже три недели, как получает подобные сообщения.

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Ранее с таким заявлением выступил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ распыляют вещества из специальных емкостей, которые помещают в беспилотники.

Как результат — несколько солдат пожаловались на тошноту, рвоту и сильное головокружение. Однако о каких химических веществах идет речь, Гагин не сообщил.