Эксклюзив 06 февраля 2023, 20:19 (обновлено: 06 февраля 2023, 21:33) России необходимо жестко ответить Украине за применение химоружия в зоне СВО Политолог Михайлов: наступит время, когда военным трибуналом будет руководить Россия РИА «Новости»

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Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов разобрал последний брифинг Минобороны России о ходе спецоперации. В беседе с «360» он отметил успехи российских войск по всем заданным направлениям, включая освобождение Николаевки в ДНР.

Далее — прямая речь.

Любой удар по оборонительным пунктам ВСУ важен для России

Минобороны сообщило о взятии под контроль села Николаевка в ДНР. Дальше идет Раздоловка — тоже важный пункт обороны ВСУ по дороге на Северск. Любой оборонительный пункт сейчас важен. Вагнеровцы и другие спецподразделения российских войск успешно наступают, заставляя противника покидать свои боевые позиции. Во-первых, российские войска не дают ВСУ подвезти боеприпасы до своих оборонительных точек. Во-вторых, украинские боевики теряют настрой. По словам офицеров, единственной мотивацией для них были деньги, но и они сейчас не важны, лишь бы спасти свои жизни.

Россия должна жестко ответить на химическую атаку ВСУ

Пришли новости о применении химоружия ВСУ. Однако им за это ничего не будет, поскольку ООН, которая могла бы повлиять на это, находится под контролем США. Всемирная организация уже перестала быть уважаемой, к мнению которой раньше все прислушивались. Украинские боевики открыто показывают, как снаряжают химическое оружие. В принципе, мы видим нацистский режим в полном его виде. Поэтому России необходимо наносить более серьезные удары. Украина бросила вызов, на который нужно очень жестко отвечать. И когда наступит время, подвести всех виновных под трибунал, которым будет руководить Россия.