Референдум о вхождении в состав России пройдет в Херсонской области

Власти Херсонской области проведут народный референдум о вхождении в состав России. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы гражданско-военной администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Пройдет референдум о самоопределении. После него состоятся выборы, мы проведем их на территории освобожденного региона», — заявил он.

Три дня назад Стремоусов сообщал, что вопрос о референдуме не стоит на повестке обсуждения. По его словам, изначально нужно вернуть регион к нормальной жизни, возобновить выплату пособий, пенсий и перезапустить экономику области.

При этом 31 мая чиновник заявил о намерении Херсонской области как можно скорее войти в состав Российской Федерации, писала газета «Известия». Также Стремоусов рассказывал, что много жителей области подали заявки на получение российского гражданства.