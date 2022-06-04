Власти Херсона раскрыли перспективы референдума о присоединении к России

В настоящее время проведение референдума в Херсонской области на повестке дня не стоит. Первоочередная задача — вернуть регион к нормальной жизни. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона. О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня», — сказал он.

По словам чиновника, плебисцит проведут после того, как область вернется к нормальной мирной жизни.

«После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее», — подчеркнул Стремоусов.

Между тем, 31 мая чиновник заявлял, что Херсонская область намерена как можно скорее стать субъектом России.

В настоящий момент Херсонская область Украины находится под контролем вооруженных сил РФ. Также они контролируют приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах организованы военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций. Восстанавливаются торговые связи с Республикой Крым.