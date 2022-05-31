Херсонская область захотела поскорее войти в состав России

Херсонская область намерена как можно скорее стать субъектом России. Такое заявление в разговоре с представителями ТАСС сделал замглавы местной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав РФ, став полноценным субъектом», — сказал он.

Ранее Стремоусов заявил, что в регионе начали использовать российский рубль для оплаты покупок. Это заявление главы Херсонской ВГА привел RT. Он сказал, что российскую валюту полноценно ввели в оборот с 30 мая. По его словам, сотрудников местных точек продаж обязали принимать к оплате и гривны, и рубли. Также они обязаны указывать цены в обеих валютах. Будут ли местные магазины полностью переходить на взаиморасчеты в российской валюте пока неизвестно.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что в регионе установлен общий курс рубля к гривне в расчете два к одному соответственно. Об этом также сообщил RT.