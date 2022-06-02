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    02 июня 2022, 09:21

    Около 250 жителей Херсонской области подали документы на получение российского гражданства

    Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: заявление на получение гражданства России подали около 250 жителей

    Оксана Кириллова

    Заявки на получение гражданства Российской Федерации в Херсонской области подали уже около 250 человек. Об этом рассказал ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

    Около 250 жителей Херсонской области подали документы на получение российского гражданства

    «Заявок очень много», — констатировал он.

    По словам Стремоусова, в тестовом режиме работает пока один пункт приема документа на оформление российских паспортов. Потом их количество планируют наращивать.

    «Сейчас будем уже потихоньку расширять по селам», — добавил заместитель главы военно-гражданской администрации.

    Херсон возвращается к мирной жизни, обстановка в городе нормальная, отметил Стремоусов.

    Власти Херсонской области заявили о максимальной интеграции в состав России в начале мая. Регион принял план интеграции, но решил не торопиться с референдумом до налаживания мирной обстановки, а также экономики и торговых связей.

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