Около 250 жителей Херсонской области подали документы на получение российского гражданства
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: заявление на получение гражданства России подали около 250 жителей
Заявки на получение гражданства Российской Федерации в Херсонской области подали уже около 250 человек. Об этом рассказал ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Заявок очень много», — констатировал он.
По словам Стремоусова, в тестовом режиме работает пока один пункт приема документа на оформление российских паспортов. Потом их количество планируют наращивать.
«Сейчас будем уже потихоньку расширять по селам», — добавил заместитель главы военно-гражданской администрации.
Херсон возвращается к мирной жизни, обстановка в городе нормальная, отметил Стремоусов.
Власти Херсонской области заявили о максимальной интеграции в состав России в начале мая. Регион принял план интеграции, но решил не торопиться с референдумом до налаживания мирной обстановки, а также экономики и торговых связей.
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