Около 250 жителей Херсонской области подали документы на получение российского гражданства

Заявки на получение гражданства Российской Федерации в Херсонской области подали уже около 250 человек. Об этом рассказал ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Заявок очень много», — констатировал он.

По словам Стремоусова, в тестовом режиме работает пока один пункт приема документа на оформление российских паспортов. Потом их количество планируют наращивать.

«Сейчас будем уже потихоньку расширять по селам», — добавил заместитель главы военно-гражданской администрации.

Херсон возвращается к мирной жизни, обстановка в городе нормальная, отметил Стремоусов.

Власти Херсонской области заявили о максимальной интеграции в состав России в начале мая. Регион принял план интеграции, но решил не торопиться с референдумом до налаживания мирной обстановки, а также экономики и торговых связей.

Херсонская область полностью перейдет на российскую мобильную связь