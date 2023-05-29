Спецоперация 29 мая 2023, 09:12 Ракеты и дроны-камикадзе «Герань» нанесли удары по Украине РВ: российские ракеты и дроны-камикадзе поразили цели во многих регионах Украины РИА «Новости»

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Россия нанесла точные удары ракетами и дронами-камикадзе «Герань» по целям в Украине. Взрывы прогремели в Одессе, Умани, Кременчуге, Львовской, Житомирской, Полтавской областях, написала «Русская весна».

Ракеты ВС РФ проносились над большой частью регионов, передавали военкоры. Средства противовоздушной обороны Украины пытались отбить атаку. Всего силы ПВО ВСУ якобы засекли и сбили более 40 воздушных целей. Однако комплексы защиты работали так, что вскрывали свои позиции.

Российские силы также нанесли крупнейший удар дронами «Шахид» по Украине с начала СВО. Военные корреспонденты «Русской весны» в Telegram-канале сообщили, что число достигших целей ракет и беспилотников засекречено.

«После удара по объекту в Одессе зафиксирован мощный пожар и окутавший город дым. Также взрывы гремели на Западной и в Центральной Украине», — написали они.

ВСУ продолжают угрожать России контрнаступлением, Минобороны страны даже опубликовало в Сети «трейлер». Однако проморолик военных действий не нашел горячего отклика среди зрителей. В частности британцы решили, что украинский президент Владимир Зеленский обезумел, а подобные действия со стороны киевского режима — абсурдны.

Поддержка Украины со стороны США начала иссякать. Скорость поставок оружия киевскому режиму от Соединенных Штатов прямо отражается и на европейских союзниках — те тоже не спешат. ВВС Украины при этом напоминают, что им нужно определенное число истребителей для превосходства в воздухе.