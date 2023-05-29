Мир 29 мая 2023, 03:17 «Зеленский обезумел». Британцы раскритиковали «трейлер» наступления ВСУ Читатели Daily Mail назвали Зеленского «выпендрежником» из-за «трейлера» наступления ВСУ РИА «Новости»

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Министерство обороны Украины опубликовало в Сети «трейлер» контрнаступления ВСУ. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали проморолик.

Пользователи портала назвали подобное решение киевского режима абсурдным, а также поставили под сомнение вменяемость президента Украины Владимира Зеленского.

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«Какой же это фарс! Зеленский совсем обезумел», — написал пользователь под ником marlojay.

«Позор. Потери украинцев свелись к 30-секундному пропагандистскому ролику» — добавил другой комментатор.

«Зеленский — не более чем выпендрежник, требующий внимания социальных сетей. Кто выпускает рекламное видео в разгар войны?» — задался вопросом Home James.

Советник офиса президента Украины ранее заявил, что Вооруженные силы Украины уже начали контрнаступление и уже провели в его рамках несколько операций. По его словам, по всей линии соприкосновения наблюдаются разнонаправленные действия.

По словам Подоляка, линия фронта растянулась вдоль границы на 1,5 тысячи километров. При этом он не стал уточнять, как именно операции начали проводить украинские войска.