Мир 28 мая 2023, 23:35 Поддержка Украины со стороны США начала иссякать — СМИ The Guardian: поддержка Украины со стороны США начала иссякать Unsplash

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Поддержка Украины со стороны США начала исчерпывать себя, поэтому американское правительство стало сильно беспокоиться. Об этом заявил обозреватель газеты The Guardian в своем материале.

Лидер Штатов Джо Байден понимает, что его будущие конкуренты на президентской гонке Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон ДеСантис не будут помогать киевскому режиму. При этом скорость поставок оружия Украине со стороны США отражается и на европейских союзниках, которые тормозят со снабжением Киева из-за промедлений Вашингтона.

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По словам бывшего офицера ВМС США Джеймса Холмса, украинская сторона все время напоминает о контрнаступлении для получения дополнительной поддержки от западных партнеров. Правда, никаких значимых действий киевский режим так и не совершил. Вероятно, Украина обманывает своих «союзников» ради собственных интересов.

Британские СМИ ранее заметили отчаяние боевиков ВСУ перед обещанным наступлением. Националисты киевского режима уже измотаны тяжелыми боями и всеми силами пытаются пополнить запасы живой силы.