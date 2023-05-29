Мир 29 мая 2023, 04:27 ВВС Украины назвали нужное число истребителей для превосходства в воздухе Командующий ВВС Украины: ВСУ необходимы три-четыре эскадрильи F-16 U.S. Department of Defense

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Командующий ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов назвал количество истребителей, которое, по его мнению, обеспечит летчикам превосходство в воздухе. По его словам, ВСУ необходимы три-четыре эскадрильи F-16 по 12-16 самолетов в каждой, написала «Украинская правда».

Поставки такого количества истребителей позволят ВСУ завоевать воздушное пространство при контрнаступлении, заявил Голубцов.

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Генерал заверил, что несмотря на отсутствие пока что у Украины боевых самолетов, Россия не имеет «ни тактического, ни оперативного» преимущества в воздухе. Голубцов добавил, что Киев уже получил от западных партнеров «мощную помощь», в которую вошли радиолокационные станции обнаружения и зенитные ракетные комплексы.

Рассуждая о том, нужно ли будет скрывать поставки истребителей, военный сообщил, что нужна будет комплексная маскировка F-16. Также надо будет рассредоточить истребители по территории страны и регулярно перебрасывать с одного аэродрома на другой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставка Украине западных истребителей станет неприемлемой эскалацией конфликта. Он выразил надежду, что в западных странах есть разумные люди, которые это понимают.