Спецоперация 17 февраля 2024, 23:29 Путин телеграммой поздравил российских военных с освобождением Авдеевки РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму подразделениям ВС РФ, участвовавшим в освобождении Авдеевки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российский лидер объявил благодарность войскам группировки «Центр» и ее командующему генерал-полковнику Андрею Мордвичеву за освобождение Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

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В боях за Авдеевку участвовали мотострелковые бригады и полки, а также танковые полки. Всего 12 соединений и воинских частей ВС РФ.

Поздравительная телеграмма главы государства заканчивается словами «вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства поздравил участвующих в освобождении военных с важной победой, когда заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу об итогах операции.

В ходе освобождения города российские военные освободили от боевиков ВСУ территорию в 31,75 квадратных километра, только за минувшие сутки уничтожив более 1500 боевиков ВСУ.

Российский триколор уже установили на здании администрации освобожденной Авдеевки.