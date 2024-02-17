17 февраля 2024, 23:29
Путин телеграммой поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму подразделениям ВС РФ, участвовавшим в освобождении Авдеевки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Российский лидер объявил благодарность войскам группировки «Центр» и ее командующему генерал-полковнику Андрею Мордвичеву за освобождение Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
Реклама
В боях за Авдеевку участвовали мотострелковые бригады и полки, а также танковые полки. Всего 12 соединений и воинских частей ВС РФ.
Поздравительная телеграмма главы государства заканчивается словами «вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства поздравил участвующих в освобождении военных с важной победой, когда заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу об итогах операции.
В ходе освобождения города российские военные освободили от боевиков ВСУ территорию в 31,75 квадратных километра, только за минувшие сутки уничтожив более 1500 боевиков ВСУ.
Российский триколор уже установили на здании администрации освобожденной Авдеевки.
ВСУ
Россия
Владимир Путин
Армия
Авдеевка
Реклама
Реклама