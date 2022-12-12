Важное 12 декабря 2022, 14:19 Минобороны заявило о наступлении ВС России на Донецком направлении ВС России пресекли попытки прорыва ВСУ в районе поселка Пески в ДНР

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Вооруженные силы Украины попытались провести контратаку в районе поселка Пески в ДНР, но российские военные пресекли эту попытку, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, ВС России продолжают наступление на Донецком направлении.

Конашенков подчеркнул, что российские военные продолжают наступательные действия на Донецком направлении. По позициям ВСУ нанесли упреждающее огневое поражение — так российские военные пресекли попытку роты 59-й мотопехотной бригады противника контратаковать в районе поселка Пески в ДНР.

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«Потери украинской стороны составили до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа», — отметил представитель Минобороны.

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Ранее оборонное ведомство показало видео с запуском ракет «Искандер». Они поразили военную инфраструктуру ВСУ.