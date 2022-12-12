Эксклюзив 12 декабря 2022, 18:05 Продвижение на Донецком направлении назвали главной текущей задачей СВО Военный эксперт Литовкин: продвижение на Донецком направлении — главная задача ВС России РИА «Новости»

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Продвижение на Донецком направлении — главная на данный момент задача российских военнослужащих в ходе спецоперации, рассказал «360» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он обосновал свою позицию и прокомментировал некоторые тезисы сегодняшнего брифинга Минобороны.

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Далее — прямая речь.

Донецкое направление — одно из важнейших на линии соприкосновения. С него наносятся удары по Донецку — по центру города, жилым кварталам. Отодвинуть украинскую артиллерию на дальние расстояния, чтобы она не смогла наносить удары по столице и другим городам ДНР, — задача номер один на сегодняшний день. На этом направлении ВС России добиваются достаточно неплохих успехов. Но борьба предстоит еще длительная.

О поражении украинских машин РСЗО «Смерч» и «Град»

Системы залпового огня очень опасны: они наносят удар сразу большим количеством ракет на достаточно большие расстояния. Например, система «Град» имеет 40 стволов, и одновременно 40 ракет летят на территорию площадью больше шести гектаров. А «Смерч» имеет 12 стволов, но ракета у нее калибром 330 миллиметров (для простоты: это диаметр ракет), в то время как у «Града» — 122. Ракеты «Смерч» летят на расстояние до 40 километров и могут поразить площадь примерно 60 гектаров. Причем ракеты могут быть не только осколочными, но и осколочно-фугасными, то есть взрывать все, что попадается на их пути. И могут быть даже кассетными, разбрасывать противопехотные мины. Это серьезное, мощное оружие, и при выборе цели его нужно уничтожать одним из первых.

О работе беспилотников зимой и в туман

ВС России уничтожили шесть украинских беспилотников.

Беспилотники эффективны всегда, но в туман — менее, чем в ясную погоду, потому что ведут разведку. Однако разведку ведут в первую очередь операторы, которые управляют этими летательными аппаратами на расстоянии в несколько километров. Операторы определяют цели, которые важны для атаки артиллерии или беспилотников-камикадзе. Многое зависит от того, какой туман — плотный или редкий.

А вот зима не влияет на это никак. Оператор может направить беспилотник так, чтоб посмотреть на цель справа, слева, так, чтобы она была защищена достаточно ясно, и он четко понимал, опасная ли цель перед ним, та ли это цель, которую он ищет. Здесь важно искусство оператора.

Беспилотники могут замерзать в сильные морозы — все зависит от двигателя, от того, какое масло используется. Но это уже дело тех, кто запускает эти аппараты, они должны разбираться в этом. Вообще, мороз не самое страшное оружие против беспилотников. Против них есть зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», переносные ЗРК «Стрела», «Игла», пулеметы, ружья. Много чего придумали.