Происшествия 12 декабря 2022, 18:48 Три человека погибли в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ Штаб территориальной обороны ДНР: после обстрелов ВСУ в Донецке погибли три человека РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины днем 12 декабря несколько раз обстреляли Донецк, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. В результате атак погибли три человека.

Сначала украинские военные атаковали Куйбышевский район города. Там погибли два человека. После удары ВСУ пришлись на Киевский район — жертвой обстрела стала женщина. Жителей Донецка призвали по возможности не выходить из дома.

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Российские военные продолжат успешное наступление на Донецком направлении, рассказали в Минобороны РФ. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, наступательная операция не гарантирует прекращения обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ. Он объяснил, что пока ВС России в одном месте наступают, в другом противник продолжает атаковать. Литовкин добавил, что тактику российских военнослужащих следует оценивать на месте ведения боевых действий, а не «сидя в кресле».

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