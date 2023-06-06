Спецоперация 06 июня 2023, 10:47 Пушилин опроверг наличие одного направления контрнаступления ВСУ Врио главы ДНР Пушилин заявил о попытках ВСУ пойти в контрнаступление на разных участках РИА «Новости»

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Граница между ДНР и Запорожской областью стала самой горячей точкой в зоне спецоперации, однако украинские войска пытались пойти в атаку с разных сторон. Временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин рассказал об этом в эфире программы «Соловьев live», сообщил ТАСС.

«Попытки обострения, или так называемого контрнаступления, прослеживаются на разных участках в ДНР, пытаются прощупывать», — сказал он.

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Самым напряженным он назвал Угледарское направление боевых действий, стык между ДНР и Запорожской областью. Вооруженные силы Украины устроили 5 июня отвлекающий удар и доставили проблемы в других местах, но впоследствии сами же понесли большие потери — российские войска оттеснили их.

Пушилин сказал, что особенностью последних нападений стало широкое использование западной техники, в том числе французских танков АМХ-10 и немецких Leopard. По его словам, раньше их не применяли так массово.

Франция пообещала поставить Украине десятки бронемашин и танков, в том числе легкие колесные AMX-10RC. Первую партию ВСУ получили в феврале. Украинские подразделения использовали эту технику в недавней атаке под Угледаром, но во время бегства бросили на поле боя.