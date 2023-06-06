Мир 06 июня 2023, 03:14 Появились кадры с брошенными ВСУ танками AMX-10RC в Запорожье ВСУ бросили три французских танка AMX-10RC при попытке наступления под Угледаром Викимедиа

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Бойцы ВСУ бросили несколько французских колесных танков AMX-10RC после провала атаки под Угледаром. Кадрами поделился Telegram-канал Battle Sailor.

Пользователи Сети установили тип танков по скосам в передней части брони, люку механика-водителя и дульного тормоза на 105-миллиметровой пушке. Таким образом, общие очертания танков позволили опознать их как французские AMX-10RC, которые ранее получили ВСУ. По кадрам можно понять, что люки танков открыты, а экипажи их оставили и сбежали с поле боя.

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Вооруженные силы Украины получили первую партию бронемашин AMX-10RC в феврале 2023 года. По данным издания Forces Operations, ВСУ отправили 14 танков. Французская сторона также заявляла о планах приложить усилия «для поддержки потенциала противовоздушной обороны ВСУ».

AMX-10RC — это французский колесный бронированный разведывательный танк, который был разработан в 1970-х годах. Его создали на базе шасси колесного бронетранспортера AMX-10P, он предназначен для выполнения разведывательных миссий и обеспечения поддержки огнем.