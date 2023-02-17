Мир 17 февраля 2023, 05:22 Более 10 французских танков AMX-10RC отправились на Украину — СМИ Forces Operations: первые 14 французских бронемашин AMX-10RC отправились на Украину Викимедиа

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Первая партия из 14 бронемашин AMX-10RC отправилась на Украину. Об этом сообщило издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии. Эти танки Франция ранее пообещала передать Киеву.

«Четырнадцать бронемашин AMX-10RC отправились на Украину, согласно обещанию Минобороны снабдить ими украинскую армию в ближайшие два месяца», — заявили журналисты.

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Еще в январе глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал о поставках этих бронемашин. Тогда глава французского ведомства не стал раскрывать точное количество танков «из соображений безопасности».

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В конце января Франция также обещала Украине еще 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar. Как отмечал тогда Лекорню, до начала лета 2023 года инструкторы во Франции обучат солдат ВСУ работе с техникой.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр заявляла, что поставки военной техники для самообороны государства разрешены статьей 51 Устава ООН, которая предусматривает, что оказывающая помощь сторона участником конфликта не становится.