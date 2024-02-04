Спецоперация 04 февраля 2024, 17:00 Пушилин объяснил, на сколько нужно отодвинуть ВСУ для прекращения обстрелов Пушилин: ВСУ нужно отбросить на 150 километров, чтобы обстрелы прекратились РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины необходимо отбросить на 150 километров, чтобы прекратились обстрелы территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его комментарий показали в программе «Москва. Кремль. Путин».

«В зависимости от того оружия, которое поставляется странами Запада. Но сейчас это конкретная цифра была названа — порядка 150 километров», — сказал он.

Реклама

В конце января президент Владимир Путин заявил, что необходимо отодвинуть демилитаризованную зону, чтобы обеспечить безопасность мирных городов. По его словам, ВСУ должны находиться на таком расстоянии, чтобы не смогли поразить российскую территорию.

У секретаря СНБО Украины Алексея Данилова заявление Путина вызвало злобу. Он пообещал, что украинская армия расширит демилитаризованную зону до Москвы. В российском экспертном сообществе напомнили Данилову о его несбыточных обещаниях о танках ВСУ на Красной площади. К словам украинского чиновника никто не отнесся всерьез.