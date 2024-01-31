Важное 31 января 2024, 17:31 Путин назвал сдвиг линии фронта гарантом безопасности для мирных городов Путин пообещал отодвинуть демилитаризованную зону на Украине РИА «Новости»

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Действующим в зоне проведения спецоперации российским военным необходимо добиться сдвига демилитаризованной зоны, чтобы обеспечить безопасность мирных городов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами в избирательном штабе.

Он пояснил, что украинские войска должны находиться на таком расстоянии, чтобы удары по российской территории стали для них невозможны.

«Имею в виду дальнобойное оружие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — заявил Путин, отвечая на вопрос о демилитаризованной линии для приграничных регионов.

Президент подчеркнул, что эту задачу сейчас успешно выполняют российские военные, которые каждый день рискуют жизнью ради защиты своей страны и людей от ударов вражеских сил. Поэтому для них нет ничего невозможного в решении этой задачи.