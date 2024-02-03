Мир 03 февраля 2024, 09:20 Украине захотелось расширить демилитаризованную зону до Москвы Секретарь СНБО Данилов пообещал «расширить демилитаризованную зону до Москвы» РИА «Новости»

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Украинские военные расширят демилитаризованную зону как минимум до Москвы. Об этом в эфире «Украинского радио» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Мы ее обязательно подвинем. Демилитаризованная зона расширится как минимум до Санкт-Петербурга и Москвы. Поверьте мне, все будет именно так», — сказал он.

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Данилов подчеркнул, что демилитаризованная зона пройдет именно по территории России, а не Украины.

«Вся зона раскинется совсем по другим параллелям и меридианам. Она точно будет именно по территории Российской Федерации», — добавил секретарь СНБО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооруженным силам страны нужно отодвинуть демилитаризованную зону вглубь Украины, чтобы гарантировать безопасность мирных городов. По его словам, ВСУ необходимо оттолкнуть на такое расстояние, чтобы они не смогли атаковать российские города западным дальнобойным оружием.