Эксклюзив 03 февраля 2024, 19:40 Задиристый блеф старого тролля. Зачем в СНБО заговорили о демилитаризованной зоне Обозреватель Литовкин: РФ расширит демилитаризованную зону от Москвы до Польши РИА «Новости»

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На Украине с апломбом заявили, что хотят расширить демилитаризованную зону минимум до Москвы. Очередная байка от секретаря СНБО Алексея Данилова родилась аккурат после заявления президента России Владимира Путина, который указывал на необходимость гарантий безопасности мирных городов. На фоне неудач ВСУ высказывания украинского политика смотрятся как желание состроить хорошую мину при плохой игре.

В эфире «Украинского радио» Данилов заверил, что демилитаризованную зону Украина расширит «минимум до Санкт-Петербурга и Москвы». И пройдет она, по словам секретаря СНБО, именно по российской, а не украинской территории.

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Очередная байка

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «360» напомнил, что Данилов не раз позволял себе фантазировать о будущих успехах Украины — говорил даже про танки, которые якобы пройдут по Красной площади.

По-русски говоря: мели, Емеля, твоя неделя. Ну или дурень байкой богатеет. То, что говорит Данилов, это бред сивой кобылы — задиристый блеф. Мы помним, как он обещал, что украинские танки проедут по Красной площади, что они «не сегодня-завтра» захватят Крым. Дураки с дураками разговаривают только на таком языке. Виктор Литовкин военный обозреватель

Литовкин подчеркнул, что в реальности все произойдет с точностью до наоборот: демилитаризованную зону протянут от Москвы до границы с Польшей, и сделает это Россия.

«Мы не остановимся на санитарной зоне вдоль наших границ. А это предполагает освобождение Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областей. Но если учесть, что бандеровцы продолжат обстрелы этих регионов, то придется идти дальше — на запад и на север», — сказал собеседник «360».

РИА «Новости»

Нет повода для отдельной дискуссии

Высказывания Данилова не заслуживают отдельной дискуссии, заявил политолог Сергей Станкевич. По его мнению, все это бессмысленное фанфаронство.

«Серьезных оснований для таких утверждений нет. Это троллинг, более подходящий анонимным блогерам, чем государственному чиновнику», — заметил эксперт.

Станкевич обратил внимание, что президент России Владимир Путин в своем заявлении говорил о безопасности регионов, которые ВСУ регулярно обстреливают.

«Для этого необходимо, чтобы на подконтрольной Украине территории не было военной активности. Но остается вопрос, как эту зону установят и каким образом планируют поддерживать, если она принадлежит другому государству. Не хватает технических подробностей, но, возможно, они последуют в будущем», — заключил он.

Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе заявил о необходимости обеспечить безопасность мирных городов. Для этого российские военнослужащие сдвинут демилитаризованную зону, чтобы украинские орудия не могли наносить удары по российским регионам.