Мир 21 февраля 2024, 06:04 ВСУ бросили американскую и советскую технику, убегая из Авдеевки В Авдеевке нашли десятки единиц советской и американской техники, брошенной ВСУ Unsplash

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Военнослужащие группировки «Центр» нашли в Авдеевке десятки единиц советской и американской боевой техники, которую бросили украинские военные при отступлении. Об этом заявил заместитель командира по вооружению с позывным Клевер, его слова передало РИА «Новости».

«На сегодняшний день я уже насчитал таких БМП-1 порядка десяти единиц. Американских М113 около семи-восьми единиц. Это помимо того, что две я уже вытащил. Бросили при отходе, понимая, что попали в „котел“», — сказал он.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что к наступлению ВСУ подготовили до 160 тысяч украинских боевиков, 150 дронов и 800 танков. При этом армия Украины не дошла даже до первой линии обороны в ходе этой операции.

По словам Шойгу, Россия провела большую работу, чтобы отбить украинское контрнаступление. ВСУ потеряли 166 тысяч военных убитыми и ранеными, более 800 танков и 2400 бронированных машин.