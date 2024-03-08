Мир 08 марта 2024, 03:34 Поражение ВСУ под Авдеевкой разочаровало США NYT: США разочаровались в Зеленском после поражения ВСУ под Авдеевкой РИА «Новости»

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Руководство США и Украины разочаровались друг в друге из-за разных точек зрения на вооруженный конфликт, а в отношениях между странами стали проявляться признаки разлада. Об этом сообщила The New York Times.

В Белом доме демонстрируют все большее недовольство военной тактикой Зеленского, которая заключается в задействовании значительных ресурсов, в том числе западной техники, на удержание незначительных со стратегической точки зрения населенных пунктов.

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Попытка удержать Авдеевку провалилась и стоила ВСУ слишком больших потерь, что вызвало раздражение в Вашингтоне, отметили в статье.

При этом поразивший Америку паралич власти вызвал серьезное беспокойство на Украине, особенно на фоне сокращения поставок боеприпасов и вооружений.

«Отношения между США и Украиной демонстрируют признаки усталости и разлада, уступая место взаимному разочарованию», — резюмировали авторы статьи.

Ранее журналист чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак заявил, что положение ВСУ стало особенно тяжелым после потери Авдеевки. По его словам, огромная проблема заключается в нехватке артиллерийских снарядов и людей