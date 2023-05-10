Мир 10 мая 2023, 10:48 Залужный сослался на «напряженную ситуацию» при отказе от встречи с начальниками генштабов НАТО Главком ВСУ Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО РИА «Новости»

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не стал участвовать в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже по видеосвязи. Он объяснил такое решение «напряженной оперативной ситуацией» на Украине. Об этом сообщил глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, написал ТАСС.

«Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции», — сказал он на открытии заседания начальников генеральных штабов НАТО.

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Бауэр отметил, что украинский военный представитель в Брюсселе проинформирует о подготовке наступления Вооруженных сил Украины страны Североатлантического альянса. Залужный в конце апреля встречался с представителями США и НАТО. Он рассказал им о ситуации на фронте.

В частности, главнокомандующий ВСУ обсудил со своим коллегой из блока и по совместительству командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи некоторые вопросы. Залужный представил сценарии возможного развития ситуации, а также угрозы.