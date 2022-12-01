Спецоперация 01 декабря 2022, 21:39 «Привет, Россия. Мы — дома!» Минобороны показало возвращение российских солдат из плена ВСУ Минобороны России опубликовало видео возвращения 50 солдат из украинского плена

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1 декабря в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории вернулись 50 российских военнослужащих, которым угрожала смертельная опасность. Минобороны в своем Telegram-канале показало, как солдаты вернулись на Родину.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сказано в заявлении ведомства.

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На опубликованных кадрах счастливые военнослужащие звонят своим родным и передают приветы.

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«Привет, Россия! Мы — дома! Хочу поблагодарить наше командование за усилия по вызволению наших военнослужащих из плена, по лечению, а также за реабилитацию», — говорят солдаты.

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине. По последним данным, союзным войскам удалось освободить населенный пункт Курдюмовка в ДНР. Противник теряет живую силу и технику.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский также заявил, что под контролем российских военнослужащих находятся все дороги на Артемовском направлении. В районе населенного пункта Ореховатка была уничтожена РСЗО HIMARS американского производства.