Важное 01 декабря 2022, 18:38 Войска России освободили Курдюмовку в ДНР Минобороны России: Курдюмовку в ДНР освободили от войск ВСУ РИА «Новости»

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Курдюмовку в Донецкой Народной Республике освободили. Об этом сообщило Министерство обороны в своем Telegram-канале.

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство.

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На Донецком направлении также полностью освободили населенный пункт Андреевка ДНР, при этом уничтожили 40 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин и два танка.

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Ранее ведомство сообщило, что русские войска уничтожили американскую установку реактивной системы залпового огня HIMARS с экипажем в ДНР. А перед этим в очередной раз бы ли отражены контратаки украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Также Министерство обороны сообщило о неудачной попытке нападения ВСУ на Кузеновку в ЛНР.

В ноябре Минобороны России опубликовало доказательства, что ВСУ расстреляли 10 безоружных военнопленных. Ведомство напомнило, что содержащиеся в русском плену украинцы содержатся согласно всем правилам Женевской конвенции.