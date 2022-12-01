Важное 01 декабря 2022, 10:16 Союзные войска взяли под контроль основные дороги на Артемовском направлении Советник врио главы ДНР Кимаковский: союзные войска продвинулись в Артемовском направлении РИА «Новости»

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Войска существенно продвинулась на Артемовском направлении. Союзные силы взяли под огневой контроль основные дороги, сказал в эфире «Соловьев Live» советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский, сообщил ТАСС.

«В этом направлении более существенное продвижение», — заявил он.

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Представитель ДНР сказал, что военные контролируют ситуацию вблизи Артемовска, в том числе на основных дорогах. Благодаря этому Вооруженным силам Украины пришлось маневрировать и перебрасывать свои резервы буквально по полям. Они начали отводить тяжелую технику, однако, признал Игорь Кимаковский, это может быть не отступление, а ротация.

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Ранее другой советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о пренебрежении командиров ВСУ своими солдатами. Они намеренно отправляют их на участки, которые простреливают российские войска, как бы заваливая позиции телами. Он также согласился с подсчетами Еврокомиссии и подтвердил, что в зоне спецоперации погибли около 100 тысяч украинских бойцов.

Союзные войска пошли в активное наступление на Донецком направлении. Они взяли под контроль Андреевку, Белогоровку, Перше Травня, Курдюмовку. Врио главы ДНР Денис Пушилин уверен, что в ближайшее время освободят Угледар. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук предупредил, что взятие Артемовска позволит обезопасить Донецк.