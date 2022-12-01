Спецоперация 01 декабря 2022, 15:28 Российские войска ликвидировали установку HIMARS с экипажем в ДНР Минобороны: российские военные уничтожили РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем в ДНР Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы России уничтожили американскую установку реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в Минобороны.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка ДНР поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем», — отметили в военном ведомстве.

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В районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково в республике ликвидировали две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства. Около Вольного Поля в ДНР и Орехова в Запорожской области российские силы уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

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За минувшие сутки на Донецком направлении ВС России полностью освободили населенный пункт Андреевка. Также российские военные уничтожили более 40 украинских боевиков, два танка и пять боевых бронемашин.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ближайшее время в Россию вернутся 50 военнопленных, из них восемь человек из ЛНР и 12 из ДНР.