Причиной госпитализации Владимира Сальдо назвали отравление боевым веществом

Минобороны России проведет расследование отравления главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«С учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо», — сказал он.

Сальдо находится в токсикологической реанимации. При этом в его анализах не были найдены яды или токсические вещества. Руководитель администрации Херсонской области в сознании, его подключили к аппарату ИВЛ. Ранее стало известно, что он мог отравиться неизвестным веществом.

Отравляющее вещество ботулотоксин типа «В» обнаружили в анализах российских солдат, выполнявших боевые задачи в Запорожской области. Бойцов госпитализировали в военный госпиталь 31 июля.