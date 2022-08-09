Главу Херсонской области подключили к аппарату ИВЛ

У госпитализированного главы Херсонской области Владимира Сальдо выявили гипоксию — у него кислородное голодание тканей и органов. Медики оценили его состояние как стабильное, сообщили «Известия».

Источник газеты утверждает, что Сальдо находится в токсикологической реанимации. При этом в его анализах не были найдены яды или токсические вещества. Руководитель администрации Херсонской области в сознании, его подключили к аппарату ИВЛ.

Его заместитель Кирилл Стремоусов заявлял ранее, что Сальдо перевезли из Крыма на лечение в Москву. Он находится в НИИ имени Склифосовского под присмотром профессионалов.

По мнению Стремоусова, причиной ухудшения состояния здоровья главы Херсонской области стало общее переутомление. При этом Маsh утверждал, что Сальдо мог отравиться неизвестным веществом. Временно исполняющим его обязанности стал глава областного правительства Сергей Елисеев.