Mash сообщил о предполагаемом диагнозе главы ВГА Херсонской области

У главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, предположительно, отравление неизвестным веществом, сообщил источник Telegram-канала Mash.

По его словам, врачи также рассматривают вариант с энцефалопатией неясного генеза. В настоящее время, по данным Mash, Сальдо находится в НИИ имени Склифосовского. Его состояние улучшилось. Медики оценивают его как стабильное.

Накануне замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Сальдо попал в больницу из-за перенапряжения. Он уточнил, что администрация работает в штатном режиме, а также призвал не распространять слухи о болезни Сальдо.

«Инсульт, про который пишут, не подтверждается. Владимира Васильевича попросили не тревожить, он находится сейчас в закрытом режиме. Человек должен просто отдохнуть», — заявил Стремоусов.

В июле на Сальдо совершили покушение. Преступники заложили взрывное устройство на пути следования машины чиновника, однако его вовремя заметили и обезвредили.