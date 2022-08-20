Отравляющее вещество ботулотоксин типа «В» обнаружили в анализах российских солдат, выполнявших боевые задачи в Запорожской области. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны, бойцов госпитализировали в военный госпиталь 31 июля.

В ведомстве подчеркнули, что военные выполняли поставленные задачи около населенного пункта Васильевка в Запорожской области. Именно оттуда военных доставили в госпиталь. В анализах врачи обнаружили ботулотоксин типа «В».

Специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны в ходе дополнительного исследование подтвердили, что причиной госпитализации военных стал органический яд искусственного происхождения.

«На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ», — заявили в Минобороны.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас готовят документы с подтверждением того, что Украина использует химическое оружие для атаки. Эти действия попадают под терроризм. Все собранные доказательства Минобороны Пообещало передать в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через российское представительство.