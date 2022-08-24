Приближение к Николаеву показало успех спецоперации на всех направлениях

Вооруженные силы России уверенно продвигаются к Артемовску и Николаеву, стараясь сберечь мирное население и своих бойцов. Спецоперация проходит успешно на всех направлениях, несмотря на помощь, которую Запад оказывает украинским националистам. Об этом заявил «360» военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин.

Далее — прямая речь.

Большие потери

Благодаря наступлению союзных войск потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины превысили 600 человек.

Подразделения понесли очень большие потери. Среди погибших и раненых — опытные бойцы, которых не хватает, но в большинстве своем это те, кого призывают, на скорую руку обучают и бросают в мясорубку боевых действий

Через несколько дней соединения со столь масштабными потерями становятся небоеспособными. Их нужно отводить в тыл на переформирование, что командование и делает.

Дорога на Краматорск и Славянск

Освобождение Артемовска произойдет достаточно скоро, тем более стратегически этот укрепрайон находится после Авдеевской линии, где сейчас идут бои. Марьинка практически освобождена, за ней идут Северск, Соледар, Артемовск.

Это откроет путь на север Донецкой Народной Республики — к двум основным городам, которые пока не освободили: Краматорску и Славянску. Идут напряженные бои. Успех не за горами.

Ракеты для мирных жителей

Сегодня у киевских нацистов праздник, они отмечают его по-разному. В основном не добиваются успеха на фронтах спецоперации, поскольку есть проблемы с артиллерией и наша артиллерия довлеет, а бьют накопленными ресурсами по мирным городам Донбасса и освобожденным территориям Украины. Вот показатель того, как ведет себя на поле боя эта «армия».

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сказал, почему мы порой, как кажется, медленно продвигаемся: мы стараемся сберечь мирное население.

Добавил бы, что мы стараемся минимизировать собственные потери тоже, потому что это наши воины. Такие потери у нас существенно сократились

Россия старается действовать избирательно, бить по военным объектам, складам, опорным пунктам, выдвигающимся колоннам. Часто это делают ночью, чтобы избежать потерь среди мирного населения. Именно так произошло сегодня. Мы нанесли мощные удары по Днепру (бывший Днепропетровск), Запорожью, в районе Харькова, населенных пунктов ДНР, которые ВСУ они пока удерживают.

Очевидный успех

Не один месяц киевский режим говорил о контрнаступлении. Попытки завершились поражением, в том числе на реке Ингулец. Десант оттуда выбили и разгромили батальон. То, что наши войска вышли непосредственно на территорию Николаевской области и в принципе оказались недалеко от этого важного города, говорит об очевидных успехах на всех направлениях.

Они что-то будут, конечно, предпринимать. Тем более попытки прощупывания нашей обороны имеются. Помощь со стороны Запада все-таки идет в виде поставок дальнобойного оружия, средств наблюдения, связи. Подключилась разведка НАТО, космические силы. Тем не менее существенные продвижения есть.

Склады боеприпасов

Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами в районах Ильинки и Красной Горы в ДНР, Новоалександровки Запорожской области, Широкого Днепропетровской области, Снигиревки Николаевской области, а также объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области. По сводкам мы увидели, что интенсивность огня в непосредственно боевых действиях снизилась.

Основной боезапас, в том числе HIMARS и М777, украинские войска используют все-таки для ударов по мирному населению

Наши войска подавили много артиллерии, реактивных систем залпового огня, тех же снарядов к американским гаубицам. Но ВСУ находят такие средства, чтобы гнобить мирное население.