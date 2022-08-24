ВС России уничтожили 80 человек и шесть автомобилей из состава ВСУ в Херсонской области. Это произошла, когда украинская морская пехота пыталась перейти реку Ингулец. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ», — уточнил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Ведомство заявило, что три бригады ВСУ потеряли свыше 600 человек в результате наступления Союзных войск на донецком направлении. Также российские ВКС поразили пункт временной дислокации 72-й мехбригады ВСУ в Донецкой Народной Республики — уничтожены около 80 националистов.

Минобороны РФ добавило, что порядка 160 военных 66-й мехбригады ВСУ отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях.