На донецком направлении в ходе наступления были уничтожены свыше 600 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России, передало РИА «Новости».

«В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек», — рассказали в министерстве.

Еще около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались продолжать воевать.

В Минобороны РФ также сообщили, что российские войска уничтожили 80 человек и шесть автомобилей из состава ВСУ в Херсонской области. Это произошло, когда украинская морская пехота пыталась перейти реку Ингулец.

Российские военные продолжают выполнять задачи на Украине. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация идет по намеченному плану. «При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — добавил министр обороны.